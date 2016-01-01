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الأمطار الغزيرة تحول القنيطرة إلى شبه مدينة عائمة ( الصور )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الأمطار الغزيرة تحول القنيطرة إلى شبه مدينة عائمة ( الصور ) الأمطار الغزيرة تحول القنيطرة إلى شبه مدينة عائمة ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عاشت القنيطرة يوم أمس الخميس على وقع تساقطات مطرية غزيرة، تحولت على إثرها شوارع و أزقة المدينة إلى برك مائية ، استحالت معها حركة السير تماما في عدد من الأحياء السكنية ، لا سيما القصديرية منها ، و غمرت المياه عددا من البراريك ، الأمر طرحت معه تساؤلات عدة ، حول مدى الجدوى من صرف مبالغ مالية باهظة من اجل احداث قنوات الصرف الصحي ، التي ظلت عاطلة عن العمل إلى أن غمرت مياه الأمطار بيوت الساكنة .

الغريب في الأمر وبحسب مصادرنا الخاصة ، ان هذا الطارئ المستعجل لم يحرك في مسؤولي المدينة حس المسؤولية ، على الاقل من اجل معاينة مآسي الساكنة و التدخل لتقديم المساعدة الضرورة ، إذ تركوا يواجهون مصيرهم الصعب بأيديهم ، وهو ما أثار موجة من الغضب في صفوف الساكنة ، لاسيما بعد مرور اقل من أسبوع على الانتخابات البرلمانية .

 

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