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الفيزازي يتهم جماعة العدل و الإحسان بوجود رابطة لها مع حزب الله و إيران

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الفيزازي يتهم جماعة العدل و الإحسان بوجود رابطة لها مع حزب الله و إيران

أخبارنا المغربية 

قال الشيخ محمد الفيزازي أن جماعة العدل و الإحسان لا تعتبر أن التشيع أمر خطير، كما أن لها عاطفة مع الشيعة ولها ارتباط بحزب الله و بإيران.

و تابع الفيزازي في تصريحه لأحد الزملاء الإعلاميين، أن في كتابات عبد السلام ياسين يعتبر الشيعة رجالا أسسوا دولة إسلامية حقيقية، ويثني عليهم ويضفي عليهم كل صفات التبجيل والتعظيم والجماعة سائرة في هذا الطريق.

و في سياق متصل بالشيعة، وصف الفيزازي الاحتفالات الشعبية التي ينظمها عدد من المغاربة بأشكال مختلفة، بالبدع و "الخرايف" والدجل.

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