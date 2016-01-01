الملك ينتقد بشدة الإدارة المغربية ويستنكر تأخر خدمة المواطنين بها

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

وجه العاهل المغربي انتقادات شديدة اللهجة للإدارة المغربية والمسؤولين القائمين عليها وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس النواب.

الملك استغرب في خطابه من البيروقراطية والتماطل الذي يواجه المواطن المغربي داخلها الشيء الذي يجعله ينتظر أسابيعا للحصول على وثيقة بسيطة.

وطالب العاهل المغربي بالعمل على تطوير علاقة المواطن بالإدارة وخاصة الإلكترونية منها، وذلك لتسهيل حصوله على حاجياته، وتفادي التماطل الذي يطال هذه العملية.