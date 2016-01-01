الرئيسية | قضايا المجتمع | الملك ينتقد بشدة الإدارة المغربية ويستنكر تأخر خدمة المواطنين بها

الملك ينتقد بشدة الإدارة المغربية ويستنكر تأخر خدمة المواطنين بها

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملك ينتقد بشدة الإدارة المغربية ويستنكر تأخر خدمة المواطنين بها

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

وجه العاهل المغربي انتقادات شديدة اللهجة للإدارة المغربية والمسؤولين القائمين عليها وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للمجلس النواب.

الملك استغرب في خطابه من البيروقراطية والتماطل الذي يواجه المواطن المغربي داخلها الشيء الذي يجعله ينتظر أسابيعا للحصول على وثيقة بسيطة.

وطالب العاهل المغربي بالعمل على تطوير علاقة المواطن بالإدارة وخاصة الإلكترونية منها، وذلك لتسهيل حصوله على حاجياته، وتفادي التماطل الذي يطال هذه العملية.

مجموع المشاهدات: 619 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات