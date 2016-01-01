انتقادات لاذعة لمحمد يتيم بسبب هذه الصورة المثيرة للجدل

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نشر القيادي في العدالة والتنمية محمد يتيم على حسابه الفيسبوكي ،صورة تعود لسيدة عجوز ترتدي شعار البيجيدي وصدريته وقبعته، حيث علق عليها يتيم بأن هؤلاء هم الذين دعموا حزبه للفوز في انتخابات 7 أكتوبر .

ومباشرة انهالت على يتيم تعليقات لاذعة تنتقذه بسبب صورة العجوز ، واعتبروا ذلك استغلالا مكشوفا للمسنين في حملته ، خصوصا وأن العجوز تبدو لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ، ومن فئة "مولات الحولي" التي لا تفرق بين مسيرة ضد بن كيران ومسيرة ضد الارهاب .يعلق فايسبوكي.