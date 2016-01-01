البرلمان يؤدي فاتورة إيواء 150 برلمانيا حضروا افتتاح الدورة الخريفية

أخبارنا المغربية: سناء الوردي

لجأ المحلل السياسي عمر الشرقاوي إلى حسابه الفايسبوكي للتعبير عن سخطه من "إهدار المال العام" تزامنا مع حضور البرلمانيين افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، حيث استنكر من إقدام المؤسسة على حجز وأداء فاتورة 150 غرفة بالفنادق المصنفة للعاصمة وذلك من أجل إيواء نواب الأمة.

وقال الشرقاوي في تدوينته المنتقدة : “بدينا فيه البرلمان بمجلسيه يحجز كثر من 150 غرفة بأوطيلات الرباط باش يحضروا السادة البرلمانيين الله يكثر خيرهم لافتتاح السنة التشريعية. هادشي راه ماشي معقول البرلماني راه عندو تعويضاتو ديال 3 مليون ونص شهريا إلى بغا لوطيل يخلصو من جيبو ماشي من جيوب دافعي الضرائب”.