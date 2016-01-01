بعد خطاب الملك...متضررون يطالبون بإعادة تقييم ثمن أراضٍ انترعها الـ OCP

نورالدين ثلاج من خريبكة :

كان لخطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان يوم الجمعة 14 أكتوبر حول طريقة تعامل الإدارة مع نزع الملكية الأثر البالغ في نفوس ذوي الحقوق والمتضررين من نزع ملكية أراضيهم من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، مطالبين بإعادة تقييم ثمن الأراضي التي استولى عليها المجمع بتواطؤ مع نواب أراضي الجموع والسلطات المحلية والإقليمية.

انتقادات الملك لطريقة نزع الملكية وجدت صداها لدى ساكنة المدن والقرى الفوسفاطية، متهمة المجمع الشريف للفوسفاط بالاستيلاء على أراضيهم بثمن بخس تحت ذريعة المنفعة العامة، وهو ما تسبب في تشريد المئات من الأسر التي فقدت الأرض والسكن وهجرت نحو هوامش المدن.

خطاب الملك محمد السادس دفع بالعديد من أبناء القرى المنجمية إلى التفكير في الانتظام في هيئات جمعوية يكون همها الوحيد المطالبة بإعادة تقييم ثمن الأراضي التي انتزعها المجمع من أصحابها وعوضهم بدراهم معدودات.

وذهب العديد من الشباب الذين استجوبتهم الجريدة بأن مطالبهم ستقتصر على التشغيل مقابل الأرض التي انتزعت من آبائهم غصبا أو استرجاعها مع تعويض مادي عن سنوات الاستغلال، أو اللجوء إلى المحاكم لاسترجاع الحقوق المسلوبة.