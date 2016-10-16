برلماني عن "البيجيدي" يتخلى عن معاشه و يمنح نصف راتبه للأسر المعوزة
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
قرر الحسين حريش ، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والكاتب الجهوي لشبيبة الحزب بمنطقة سوس ماسة، التنازل عن معاشه كبرلماني و عن نصف راتبه للأسر المعوزة بحي الشهداء بأيت ملول الذي يقطن به.
و حسب مصادر مقربة من البرلماني الشاب ، فان هذه المبادرة جاءت تحقيقا لوعد قطعه حريش على نفسه أمام مجموعة من أنصار الحزب و المقربين في أحد التجمعات الحزبية السابقة .
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