برلماني عن "البيجيدي" يتخلى عن معاشه و يمنح نصف راتبه للأسر المعوزة

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

قرر الحسين حريش ، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والكاتب الجهوي لشبيبة الحزب بمنطقة سوس ماسة، التنازل عن معاشه كبرلماني و عن نصف راتبه للأسر المعوزة بحي الشهداء بأيت ملول الذي يقطن به.

و حسب مصادر مقربة من البرلماني الشاب ، فان هذه المبادرة جاءت تحقيقا لوعد قطعه حريش على نفسه أمام مجموعة من أنصار الحزب و المقربين في أحد التجمعات الحزبية السابقة .