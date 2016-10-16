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برلماني عن "البيجيدي" يتخلى عن معاشه و يمنح نصف راتبه للأسر المعوزة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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برلماني عن "البيجيدي" يتخلى عن معاشه و يمنح نصف راتبه للأسر المعوزة برلماني عن "البيجيدي" يتخلى عن معاشه و يمنح نصف راتبه للأسر المعوزة

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

قرر الحسين حريش ، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والكاتب الجهوي لشبيبة الحزب بمنطقة سوس ماسة، التنازل عن معاشه كبرلماني و عن نصف راتبه للأسر المعوزة بحي الشهداء بأيت ملول الذي يقطن به.

و حسب مصادر مقربة من البرلماني الشاب ، فان هذه المبادرة جاءت تحقيقا لوعد قطعه حريش على نفسه أمام مجموعة من أنصار الحزب و المقربين في أحد التجمعات الحزبية السابقة .

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1 | marocain immigre
talaba sada9a lilah
les citoyens n'ont pas besoin ton saalire alkalakh les citoyens veulent la dignité gagner leur pain avec leur propre main; travaille! va chercher des entrpreneur aide les jeunes a se former dans des ecoles d'apprentissage et pense a l'infrastructure et les truc des sanitraire s' ils ont besoin des ambulance ou des matriaux voila ce que veulent les citoyens
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/16 - 04:00
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