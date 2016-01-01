دواءان جديدان لعلاج التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ثمنهما أرخص بـ60 مرة عن الأدوية الأصلية

أخبارنا المغربية :

جرى يوم أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، تقديم الدواءين الجديد لعلاج داء التهاب الكبد الفيروسي، المعروف ب"إباتيت سي"، واللذين جرى تصنيعهما من طرف مختبر صيدلي مغربي، ويتعلق الأمر بدواءين تنخفض كلفتهما عن الأدوية الأصلية لمعالجة المرض المذكور بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الكرماعي، رئيس مختبر "غالينيك" بصناعة الأدوية، إن المختبر تمكن من تصنيع أول دواء مغربي لمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي بالمعايير المتعارف عليها، مع انخفاض قيمته بشكل كبير.

وأشار إلى أن لهما المفعول ذاته للأدوية الأصلية لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي، مع انخفاض قيمة الدواءين اللذين جرى تصنيعهما بالمغرب، إذ لا تتعدى قيمة علبة الدواء المكون من 28 حبة 3 آلاف درهم، علما أن ثمن الدواء الأصلي يضاعف هذا المبلغ بستين مرة، وفق ما أوردته يومية "الأخبار" في عدد الاثنين.