دواءان جديدان لعلاج التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ثمنهما أرخص بـ60 مرة عن الأدوية الأصلية
أخبارنا المغربية :
جرى يوم أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، تقديم الدواءين الجديد لعلاج داء التهاب الكبد الفيروسي، المعروف ب"إباتيت سي"، واللذين جرى تصنيعهما من طرف مختبر صيدلي مغربي، ويتعلق الأمر بدواءين تنخفض كلفتهما عن الأدوية الأصلية لمعالجة المرض المذكور بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الكرماعي، رئيس مختبر "غالينيك" بصناعة الأدوية، إن المختبر تمكن من تصنيع أول دواء مغربي لمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي بالمعايير المتعارف عليها، مع انخفاض قيمته بشكل كبير.
وأشار إلى أن لهما المفعول ذاته للأدوية الأصلية لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي، مع انخفاض قيمة الدواءين اللذين جرى تصنيعهما بالمغرب، إذ لا تتعدى قيمة علبة الدواء المكون من 28 حبة 3 آلاف درهم، علما أن ثمن الدواء الأصلي يضاعف هذا المبلغ بستين مرة، وفق ما أوردته يومية "الأخبار" في عدد الاثنين.
شاشة أخبارنا
اعتقال شخص رمى بطاقته الوطنية على الملك و التحقيقات معه تكشف عن مفاجأة !
أخبارنا المغربية : ألقت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة الحي الحسني، أول أمس الجمعة ، القبض على شخص رمى على الملك بطاقته الوطنية أثناء خروجه في جولة ... تفاصيل أكثر
- بعد 15 سنة من الخدمة كإطار بالبنك الشعبي بالبيضاء سيدة بوجدة تعيش التشرد والضياع وتبيت بالعراء
- فضيحة على القناة الاولى .. استاذة التربية الاسلامية بدون حجاب ..الإسلام الجديد !!
- فضيحة بالصور و الفيديو : نواب يستهلون ولايتهم التشريعية بنوم عميق في حضرة الملك
- هكذا نصب فقيه كنوز على إماراتي في مبلغ 51 مليون سنتيم والدرك الملكي يعتقله و"أخبارنا" تروي تفاصيل مثيرة
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟