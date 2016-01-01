أكنوش يقصف العائلة البرلمانية : درية عندها 21 عام داخلة للبرلمان مع باباها وأمها بحال ايلى داخلين لحديقة الحيوان

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

تعليقا على تواجد آل لمحرشي المثير للجدل في مجلسي النواب والمستشارين ممثلا بالأب والام والبنت ، خرج عبد اللطيف أكنوش الباحث في جامعة الحسن الاول بسطات بتدوينة مثيرة على الفايسبوك كتب فيها : "درية صغيرة عندها 21 عام داخلة للبرلمان معا باها وامها بحال إيلى داخلين لحديقة الحيوان نهار السبت ولا الأحد…إيلى كانت كاتعرف الفرق بين القوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والقرارات الوزارية، الله ينعل ليا الوالدين ويغبر **** الشقف".

و أضاف : " كًولو ليا .. ومال ماريون ماريشال لوبين، حرربش!! هاذيك صغييورة وكاتطير معا الطيور ومنظرة ديال اليمين المتطرف، وهاذي ديالنا منظرة ديالاش؟؟!! بالرب إيلى شعب ماكايحشمش، وطبقتو السياسية ساخط على “ذيل” مها سيدي ربي…والشعب الحمار كايشوف وكايضحك ".

و يمثل عائلة لمحرشي في مجلسي النواب والمستشارين ، الأب العربي لمحرشي و هو برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، و زوجته البرلمانية ، ثم ابنته وئام لمحرشي (21 سنة) ، التي تعد أصغر برلمانية في ظل الولاية التشريعية الجديدة، بعد حيازتها لمقعد برلماني قيل أنه جاء بطلب من ساكنة وزان حيث تنحدر.