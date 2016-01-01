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علاقة غرامية بين "بقال" و "تلميذة" بالزمامرة تنتهي بجريمة قتل بشعة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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علاقة غرامية بين " بقال " و " تلميذة " بالزمامرة تنتهي بجريمة قتل بشعة علاقة غرامية بين " بقال " و " تلميذة " بالزمامرة تنتهي بجريمة قتل بشعة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

اهتزت جماعة الزمامرة عصر يوم أمس على وقع جريمة قتل ذهبت ضحيتها تلميذة عشرينية ، تدرس بقسم الثانية باكالوريا، بثانوية " النصر " التأهيلية ، بعدما تلقت طعنات قاتلة على يد شاب ثلاثيني بالقرب من ساحة الإنبعاث .

وبحسب مصادرنا الخاصة ، فإن الجاني الذي يعمل كبقال بمدينة الجديدة، كانت تربطه بالضحية علاقة حب ، و كان في وضع نفسي غير طبيعي ، حينما وجه لها طعنات عديدة على مستوى الصدر والعنق ، سقطت على إثرها مدرجة في دمائها إلى أن فارقت الحياة ، فيما ظل الجاني بالقرب منها يراقبها في صمت ، قبل أن يعمد إلى ابتلاع أقراص سامة بهدف الانتحار ، حيث جرى نقله على عجل إلى المستشفى المحلي بالزمامرة، ومنها إلى المستشفى الجامعي بالجديدة لإنقاذ حياته، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالزمامرة.

هذا و قد باشرت مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة مساطر البحث لمعرفة الأسباب التي قادت الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة .

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