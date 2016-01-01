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للتسول فنون : شاهد كيف تتحايل هذه السيدة على المارة لاستجداء تعاطفهم ( الصور )

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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للتسول فنون : شاهد كيف تتحايل هذه السيدة على المارة لاستجداء تعاطفهم ( الصور ) للتسول فنون : شاهد كيف تتحايل هذه السيدة على المارة لاستجداء تعاطفهم ( الصور )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك صورا لسيدة تمارس التسول في الشارع العام ، و تدعي معاناتها من إعاقة على مستوى يدها اليمنى ، لكن هذه الحيلة سرعان ما تفتضح بعد أن  اتضح بعد ذلك أنها إنسانة سوية ، تحتال على المارة بذريعة الإعاقة بهدف استجداء تعاطفهم معها ، لكسب المال بطريقة سهلة ، و الصور التي بين أيدينا تكشف أنها محتالة متمرسة تجيد فنون التسول .

الغريب في الأمر ان مثل هذه الحالات وغيرها تتم بشكل يومي أمام أعين السلطات ، و لا من يتدخل لوقف هذا النزيف الذي يرسم صورة سوداء عن الواقع المغربي ، لاسيما في المدن السياحية ، حيث يلجأ بعض السياح الأجانب إلى التقاط صور و فيديوهات تستخدم جلها لضرب صورة المغرب السياحية .

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