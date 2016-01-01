غضب بخريبكة بسبب الزيادة في تسعيرة الحافلات

نورالدين ثلاج من خريبكة

أقدمت شركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بخريبكة، الأحد 16 أكتوبر 2016، على زيادة 50 سنتيما إلى تسعيرة تذكرة النقل، مما أثار استغراب زبنائها والمجتمع المدني

وقد خلفت الزيادة ردود أفعال قوية من لدن هيئات المجتمع المدني والمواطنين، الذين رأوا فيها إثقالا لكاهلهم وضربا لقدرتهم الشرائية، مطالبين بتوضيح من الجهات المسؤولة عن التعاقد مع الشركة ومدى قانونية هذه الزيادة المفاجئة.

وأفاد مستشار جماعي رفض الكشف عن هويته أن العقد الذي وقعته شركة التنمية المحلية لتدبير النقل الحضري بخريبكة مع شركة "ألزا" يتضمن بندا يسمح لها بزيادة 50 سنتيما بعد مرور سنة كاملة من بداية سريان مفعول الاتفاق.

وأضاف ذات المصدر أن الشركة ترددت كثيرا في تطبيق الزيادة خوفا من تراجع إقبال المواطنين على الحافلات، ما قد يتسبب لها في خسارة كبيرة، خاصة وأن عددا قليلا من الخطوط يجني أرباحا في حين تبقى خطوط أخرى اقل إنتاجا.

بين قانونية الزيادة وعدم قانونيتها يبقى المواطن الخريبكي المتضرر من الأمر، خاصة وأن غالبية مستعملي الحافلات من الطبقات الفقيرة والطلبة، ما قد يؤدي إلى عدم التجاوب مع الزيادة والتخلي عن استعمال الحافلات.