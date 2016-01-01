الرئيسية | قضايا المجتمع | الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا

الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء أن الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا.

إذ لقي سائق شاحنة حتفه بعد إصابته بفيروس الملاريا بالسنغال، فيما لا يزال سائق ثان في حالة غيبوبة منذ ثلاثة أيام بعد إصابته هو الآخر بالفيروس نفسه، وهو ما أثار حالة من الهلع وسط سائقي الشاحنات المتنقلة نحو بعض الدول الإفريقية.

مجموع المشاهدات: 1074 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات