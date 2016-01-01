أخبارنا المغربية

في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء أن الملاريا تحصد أرواح سائقي الشاحنات المتوجهة نحو إفريقيا.

إذ لقي سائق شاحنة حتفه بعد إصابته بفيروس الملاريا بالسنغال، فيما لا يزال سائق ثان في حالة غيبوبة منذ ثلاثة أيام بعد إصابته هو الآخر بالفيروس نفسه، وهو ما أثار حالة من الهلع وسط سائقي الشاحنات المتنقلة نحو بعض الدول الإفريقية.