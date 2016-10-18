تطوان مقبلة على عطش تام والموارد المائية تكفي فقط إلى حدود الربيع القادم

أخبارنا المغربية : تطوان

خطر حقيقي بات يتهدد ساكنة تطوان ونواحيها بعد الانخفاض المهول في المخزون المائي المتوفر بسدود المنطقة والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق.

مصادر من داخل وكالة الحوض المائي اللوكوس أكدت أن الحل الذي تم اللجوء إليه حاليا والقائم على قطع الماء الشروب لعدة ساعات ومد قنوات لجلب المياه من سد طنجة المتوسط لن يحل المشكلة، لكون المياه المتوفرة في السد لن تكفي إلا ل 3 أشهر أخرى ابتداء من فبراير القادم تاريخ انتهاء أشغال الربط.

هذا وأكدت ذات المصادر أنه في حالة عدم نزول أمطار قوية خلال فصل الشتاء الحالي ، فإن ساكنة تطوان ستكون بدون مياه شرب بدءا من يونيو مع عدم توفر أي حل آخر لإنقاذ الموقف.