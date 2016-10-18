الرئيسية | قضايا المجتمع | تطوان مقبلة على عطش تام والموارد المائية تكفي فقط إلى حدود الربيع القادم

تطوان مقبلة على عطش تام والموارد المائية تكفي فقط إلى حدود الربيع القادم

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تطوان مقبلة على عطش تام والموارد المائية تكفي فقط إلى حدود الربيع القادم

 

أخبارنا المغربية : تطوان 

خطر حقيقي بات يتهدد ساكنة تطوان ونواحيها بعد الانخفاض المهول في المخزون المائي المتوفر بسدود المنطقة والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق.

مصادر من داخل وكالة الحوض المائي اللوكوس أكدت أن الحل الذي تم اللجوء إليه حاليا والقائم على قطع الماء الشروب لعدة ساعات ومد قنوات لجلب المياه من سد طنجة المتوسط لن يحل المشكلة، لكون المياه المتوفرة في السد لن تكفي إلا ل 3 أشهر أخرى ابتداء من فبراير القادم تاريخ انتهاء أشغال الربط.

هذا وأكدت ذات المصادر أنه في حالة عدم نزول أمطار قوية خلال فصل الشتاء الحالي ، فإن ساكنة تطوان ستكون بدون مياه شرب بدءا من يونيو مع عدم توفر أي حل آخر لإنقاذ الموقف.

مجموع المشاهدات: 289 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات