حصريا : مغربية محتجزة بالسعودية تستنجد بالملك و السفارة المغربية ترد " جمعي حوايجك و هربي عند البوليس "
عبد الاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
وقائع مثيرة جدا تلك التي كشفتها شابة مغربية تدعى حنان الكندلي ، التي صرحت لـ " أخبارنا المغربية " عبر محادثة خاصة ، أن ظروف عملها الشاق بمطبعة بالمغرب ، أجبرها على البحث عن عمل آخر ، لا سيما أنها تعاني من مرض مزمن و ضعف في البصر ، حيث تعرفت على شاب مغربي يدعى " إبراهيم " مقيم بالسعودية ، أقنعها بأن تهاجر للعمل هناك وفق ظروف مادية و صحية مريحة ، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ، و من ثم يتزوجها ، قبل أن تتفاجأ بواقع آخر أكثر مرارة من سابقه ، بعدما اكتشفت فور مباشرتها لعملها الجديد ، هناك بمدينة نجران حيث تشتغل كخادمة بيوت عند عائلة سعودية ، ظروفا قاسية جدا ، حيث سوء المعاملة ، و الميز العنصري المفرط ، و الاشغال الشاقة .
لأجل ذلك طالبت حنان من مشغلتها أن تسمح لها بالعودة إلى المغرب ، و هو الأمر الذي رفضته هذه المشغلة السعودية ، بل وطالبتها بدفع مبلغ 10,000 ريال سعودي ، كمقابل لما دفعته لـ " السمسار " الذي استقدمها من المغرب ، حيث ستكتشف بأن " إبراهيم " خدعها ، و انه مجرد سمسار يعمل إلى جانب وسيط سعودي آخر يدعى " علي " ، و أن " ابراهيم " قضى عقوبة حبسية بلغت شهرا كاملا بسبب مخالفته للقوانين السعودية ، حيث حاول اقناعها بضرورة دفع نصف المبلغ المطلوب ، على ان يتكفل هو بالنصف الثاني ، إن هي أرادت العودة إلى المغرب ، لكن المسكينة لا تتوفر حسب روايتها حتى على " ريال " واحد ، و لو كان بحوزتها هذا المبلغ ما هاجرت أصلا تقول حنان .
مباشرة بعد ذلك ، علمت حنان على الاتصال سفارة المغرب بجدة ، لكن صدمتها كانت قوية جدا ، حينما طالبتها موظفة بها ، ان " تجمع ملابسها و تفر إلى الشرطة ، التي ستعمل على إيصالها إلى مقر السفارة " و هو ما جعل حنان تقصد الملك محمد السادس قصد التدخل لها من أجل العودة إلى أرض الوطن ، عبر موقع " أخبارنا المغربية " ، لا سيما بعدما أوصدت كل الأبواب في وجهها و لم تعد لها حيلة مع هذه العائلة السعودية المتجبرة .
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