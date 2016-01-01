فيسبوكيون يطلقون حملة مليونية "بغيت ندير داري بلا ربا"

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول فيسبوكيون صورة كتب عليها : " بغيت ندير داري بلا ربا " ، حيث راهن أعضاء المجموعة التي أطلقت الحملة أن يصل سقف مشاركة الفكرة إلى مليون شخص ، تجمعهم فكرة موحدة ، ألا و هي الحصول على حقهم الدستوري في السكن ، دون اللجوء إلى القروض الربوية ، التي يعلم الجميع عواقبها الوخيمة ، في الدنيا و الآخرة ، حيث يصبح المدان في طريق بحثه عن قبر الحياة ، مجبرا على سداد مبالغ كبيرة جدا قد تستمر حتى نهاية العمر .

و هنا تحدث أصحاب الفكرة عن السومة الحقيقية للشقق الاقتصادية التي لا تتجاوز حسب بعض العارفين بالمجال ، مبلغ 8 إلى 9 مليون سنتيم ، و تباع للمواطن المغربي بـ 25 مليون سنتيم ، تتحول بفعل القروض الربوية إلى ما لا يقل عن 32 مليون ، مع العلم أن المنعش العقاري يستفيد من دعم عمومي يقدر بـ 5 مليون سنتيم عن كل شقة ، وهو ما يعني أن الشقة تصبح سومتها الحقيقية مع خصم هذا الدعم هي 3 إلى 4 مليون سنتيم .

هذا و قد طالب المحتجون بضرورة إيجاد حلول بديلة لهذا المعضلة الاجتماعية التي ألمت بالمغاربة ، و حولت حلم حصولهم على سكن لائق يحفظ كرامتهم ، إلى نقمة تجر خلفها ويلات كثيرة في الدنيا و الآخرة .