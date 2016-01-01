تخوف أشباح الإدارات من أي تحرك حكومي بعد الخطاب الملكي

أخبارنا المغربية

تعرف العديد من الإدارات العمومية و كذا مكاتب مجلس النواب ظاهرة الأشباح الذين يتقاضون أجورهم الشهرية دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات عملهم و لو يوما واحدا.

و قالت صحيفة أخبار اليوم أن الخطاب الملكي أرعب الموظفين الأشباح الذين اعتادوا على تلقي أجورهم رغم غيابهم، ولهذا سارعوا إلى الالتحاق بمقرات عملهم لاستباق أي قرارات ينتظر أن تتخذها الحكومة المقبلة تنفيذا للتعليمات الملكية.