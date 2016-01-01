فضيحة بمستشفى خريبكة : قسم الأشعة بدون موظفين وتقنيين والمرضى يحتجون

نورالدين ثلاج من خريبكة:

عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، مساء أمس الخميس 20 أكتوبر، على وقع احتجاج مجموعة من المرضى الذي رمت بهم الأقدار و ولجوا باب المستعجلات للتطبيب أو رتق جروح تسببت فيها حوادث بمختلف أنواعها.

وقالت مصادر الجريدة إن عائلات ضحايا حادث سير أثاروا موجة من الاحتجاجات بالمستعجلات وأمام باب مصلحة الأشعة "الراديو والسكانير" بعدما اصطدموا باب المصلحة مقفلا بسبب غياب الموظفين وتقنيي المصلحة، ما خلف ردود فعل قوية من لدن عائلات المصابين الذين طالبوا بفتح باب المصلحة والقيام بالفحوصات المطلوبة وهو ما تم بالفعل بعد تدخل الإدارة واستجدائها لأحد التقنيين المتواجد في فترة الراحة.

وأضافت ذات المصادر أن الفوضى والاحتجاجات عادت لقسم المستعجلات عند منتصف الليل بعدما طلب من بعض المصابين القيام بفحوصات بقسم الأشعة الخاوي على عروشه وعدم وجود أي موظف في الديمومة.

وتساءل العديد من المرضى عن عدم وجود موظفين وتقنيين بمصلحة الأشعة بمستشفى إقليمي يحج إليه المرضى وضحايا حوادث السير ليل نهار، ما يضطرهم إلى الارتماء في أحضان لوبي المصحات الخاصة وإثقال كاهلهم بمصاريف هم في غنى عنها.