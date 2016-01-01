سلطات عمالة المضيق الفنيدق تحرر الملك العمومي من الفراشة

سعيد المهيني



قامت سلطات عمالة المضيق الفنيدق مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، بحملة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين والفراشة حيث شملت العديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة .....



العملية التي قادها باشا المدينة وقائد المقاطعة الاولى و عناصر من القوات المساعدة لإعادة الامور الى طبيعتها بعد عودة الفراشة لاحتلال فضاءات المدينة وشوارعها مستغلين فترة الانتخابات التشريعية.



وحسب مصدر من عمالة المضيق الفنيدق اكد أن سلطات العمالة تدخلت بشكل قانوني وفق ما يقتضيه القانون، حيث أفضت العملية إلى حجز مجموعة من العربات و السلع المعدة للبيع و الإستهلاك، ولم يبد الباعة المتجولون والفراشة أي رد فعل أو مقاومة ، لان معظمهم سبق واستفادوا من محلات تجارية بسوق اليمن ب"عين شوفو" التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي استفاد منه عدد من الباعة الجائلين بالمدينة خلال السنة الماضية حسب نفس المصدر ..



الحملة لقيت استحسانا لدى الساكنة ولدى كل المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي بمدينة المضيق.



وقد افاد نفس المصدر ان سلطات العمالة عازمة على الاستمرار في حملتها بكل تراب العمالة من أجل ضمان راحة و سلامة المواطنين، وجعل الفضاءات العمومية في متناول الجميع، و ضمان سلاسة في السير و الجولان.



وسبق لعامل الاقليم" حسن بويا " ان "أوصى بمناسبة إنعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يوليوز الماضي، مكونات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بضرورة الإسراع في إخراج المشاريع المتعلقة بالباعة الجائلين، و إدماجهم في النسيج الاقتصادي و التجاري بالعمالة، معتبرا أن إجراءات محاربة الباعة الجائلين يجب مرافقتها بإيجاد حلول عملية لهاته الفئة من أبناء العمالة"..



بالاضافة الى الفراشة هناك احتلال من نوع اخرو اكثر خطورة يقوم به اصحاب محلات بيع الاكلات الخفيفة و المقاهي حيث يتم احتلال للأرصفة وممرات الراجلين بحيث يستحيل على المواطنين استعمال الرصيف العمومي وإرغامهم على إستعمال طريق السيارات. نظرا لإكتظاظ الأرصفة بالطاولات والكراسي ..



ان الحملات التي تقوم بها السلطات بالمضيق يجب ان تعمم على المنطقة ككل خاصة بمدينة الفنيدق ومرتيل لوضع حد للفوضى و التسيب وردع المخالفين ومعاقبتهم ..