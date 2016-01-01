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الحرب تستعر فجأة بين بنكيران وكتائبه الفايسبوكية بسبب "الصكوعية"

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
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الحرب تستعر فجأة بين بنكيران وكتائبه الفايسبوكية بسبب "الصكوعية"

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

انقطع حبل الود فجأة بين عبد الاله بنكيران وكتائب العدالة والتنمية التي تنشط عبر صفحات الفايسبوك والتي لطالما ساندت وطبلت له خلال الحملة الانتخابية وقبلها.

"جنود البيجيدي الفايسبوكيون" لم يستسيغوا أن ينعتهم بنكيران أمام الملأ يوم أمس ب"الكوعة" ليقرروا الانقلاب عليه، حيث اعتبروه لا شيء بدونهم وأنهم هم ما رد هجمات الخصوم الذين سخروا وسائل الإعلام لدحر العدالة والتنمية.

للإشارة فإن ما تنشره بعض الصفحات الفايسبوكية الداعة للبيجيدي بعد الانتخابات سببت إحراجا كبيرا ومتاعب لبنكيران خلال مشارواته مع الأحزاب الأخرى ، حيث طالبهم عدة مرات بالتوقف عن التدوين حاليا.

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