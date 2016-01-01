مسؤول بوزارة الصحة يتهم مسعفات بالهلال الأحمر بممارسة الدعارة
أخبارنا المغربية
اتهم مسؤول بوزارة الصحة مسعفات بالهلال الأحمر، متطوعات للعمل بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، بممارسة الدعارة بغرف المؤسسة الصحية.
و أكد مصطفى الشرقاوي، المندوب الإقليمي للهلال الأحمر، أن اتهامات المسؤول مست شرف عشرات المتطوعات اللواتي يشتغلن، في أوقات فراغهن، بمصالح المستشفى ويؤدين خدمات صحية وعلاجية مختلفة.
و قالت صحيفة الصباح أن مندوبية الهلال الأحمر قررت سحب جميع المتطوعين ووضع حد للعقد الذي يجمعها بوزارة الصحة إلى حين فتح تحقيق في اتهامات المسؤول الإداري، والاطلاع على الأدلة التي يهدد بالكشف عنها.
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