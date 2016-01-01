بعد فوزها بمقعد برلماني، حامي الدين يتدخل لتنقيل زوجته إلى كلية الحقوق بسلا

أخبارنا المغربية

تدخل عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عن نفس الحزب، لتنقيل زوجته البرلمانية إلى كلية الحقوق بسلا.

و قالت صحيفة الأخبار أن حامي الدين تدخل لدى خالد حمص عميد كلية الحقوق بسلا ولدى رئيس شعبة القانون العام محمد الراجي من أجل القيام بإجراء ات تنقيل زوجته بثينة القروري من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث تعمل أستاذة جامعية إلى كلية الحقوق بسلا، وذلك بعد فوزها بمقعد برلماني ضمن اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية.

و تابعت نفس اليومية أن هذا التنقيل كان موضوع موافقة مبدئية من طرف إدارة كلية الحقوق بسلا وحاول حامي الدين في استغلال واضح للنفوذ إقناع عميد الكلية بالموافقة على طلب زوجته.