هذه هي الأمراض التي لا تزال تفتك بحياة المغاربة

أخبارنا المغربية :

سرطان الرئة وداء السكري ومرض الكلى المزمن تعد أكثر الأمراض حصدا لأرواح المغاربة سنة 2015، ذلك ما كشفت عنه دراسة صدرت مؤخرا، و رصدت أهم الأمراض التي تقتل في 195 دولة، كما رصدت أيضا معدل تقليصها لحياة الأفراد.

الدراسة التي أجريت بالتعاون بين معهد تقييس الصحة والتقييم في جامعة واشنطن والبنك الدولي ، و نشرت تفاصيلها مجلة "ذلانصيت"، كشفت أن سرطان الرئة حل في المركز الأول على لائحة أهم الأمراض التي تقتل المغاربة، حيث ينقص عمر مرضاه بـ1.48 سنة، متبوعا بداء السكري كثاني مسبب وفاة للمغاربة بنسبة 1.41 سنة، إضافة إلى مرض الكلى المزمن بتقليصه للحياة بـ0.8 سنة، والأمراض الخلقية المتعلقة بالولادة، بتقليصها للحياة بمعدل 0.75 سنة.

و تأتي أمراض القلب كخامس مرض مسبب لوفاة المغاربة بتقليصه معدل الحياة بـ0.62 سنة، فيما جاءت السكتة الدماغية في المركز الثامن بتقليصها للحياة بـ 0.51 سنة، وأمراض التهاب الدماغ بتقليصها للحياة بـ0.42 سنة، مقابل تقليص أمراض الجهاز التنفسي للحياة بـ0.27.