السلطات ببني تحرر المدار السياحي عين اسردون من أصحاب المأكولات وتضع حدا للأثمنة الخيالية والنصب والاحتيال على الزوار

أخبارنا المغربية : محمد العوني

قامت اليوم الاثنين السلطات المحلية من قياد الملحقات الادارية والأعوان والقوات العمومية ، بتحرير مدار عين اسردون ببني ملال من أصحاب المأكولات ، وهدمت خيامهم ، وامرتهم بإخلاء المكان.

الخطوة لقيت ارتياحا كبيرا في صفوف ساكنة المدينة ، بحكم النصب والاحتيال الذي كان يتعرض له زوار المدار السياحي ، والاثمنة الخيالية للمأكولات والتي تصل الى 700 درهم في بعض الاحيان للطاجين ، ناهيك عن النزاعات الكثيرة والاعتداءات المتكررة على المواطنين.