موسم دراسي ينطلق بسيلان الدم...تلميذان يجلدان أستاذا بالبيضاء
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
موسم دراسي استثنائي بكل المقاييس، اضطراب في الدخول المدرسي، وأقسام مكتظة و تأخر في توزيع اللوازم الدراسية المتعلقة بمبادرة مليون محفظة، إضافة إلى ما يعانيه رجال ونساء التعليم من مضايقات وتهديدات بين الفينة والأخرى من طرف تلاميذ منحرفين أو أولياء أمور.
بالدار البيضاء كان الضحية أستاذ مادة التربية البدنية، ذنبه الوحيد هو أنه طلب من تلميذين يدرسان بالمستوى الثاني باكالوريا الابتعاد عن المكان المخصص للرياضة بالثانوية بحجة أن حصتهما لم تحن بعد، فانهالا عليه بالسب والشتم، ووجها له لكمات تسببت له في جروح وكدمات معلنين عدم تقبلهما لقرار الأستاذ القاضي بطردهما من المكان.
. وحسب مصادر “الصباح” فإن شرطة البرنوصي أوقفت المتهمين، وأحالتهما، الجمعة الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، بجنحة الضرب والجرح في حق موظف عمومي، فأمر بإيداعهما إصلاحية سجن عكاشة.
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