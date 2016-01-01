من داخل السجن : مهاجر مغربي يروي كيف انتقم منه "روبينهود"بسبب شهادته ضده و ورطه في قضية مخدرات ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
حقائق مثيرة جدا تلك التي رواها مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا ، عبر شريط فيديو من داخل السجن ، جرى تعميمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حكى من خلاله تفاصيل اعتقاله ظلما بسبب شهادة حق ضد مجرم روع ساكنة حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء ، حيث يوجد منزله.
هذا المهاجر ،أكد من خلال الشريط أن شهادته ضد مجرم خطير يدعى " روبينهود " ، روع ساكنة حي للا مريم و الدار البيضاء عموما ، تسببت له في مشاكل كبيرة جدا ، انتهت به في السجن ، ليتحول بذلك من مواطن صالح خلص ضميره و قدم شهادته ضد مجرم اعتدى على جاره ، إلى سجين بين المجرمين ، نتيجة حسابات صفاها معه " روبينهود " و نجح في إخراجها بشكل دقيق .
كيف ذلك ، لنستمع إلى تصريح هذا المهاجر ، ضحية المجرم روبينهود ( الفيديو ) :
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