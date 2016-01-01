منخرطون بودادية سكنية يطالبون بإلغاء تقييد احتياطي طال أملاكهم

نورالدين ثلاج من خريبكة :

وَجَّهَ 150 منخرطا بودادية البشرى شطر الرياض دعوة استعجالية للمحكمة الابتدائية بخريبكة للمطالبة بإلغاء قرارات التقييد الاحتياطي التي طالت أملاكهم، وذلك بناء على دعوة قضائية رفعها خمسة منخرطين متضررين بشطر الزيتون من نفس الودادية شهر فبراير من السنة المنصرمة، واصفين ما تعرضوا لهم بالظلم والحيف ومسا بحقوقهم المشروعة.

وصرح أحد المنخرطين الذي وجد نفسه محاصرا بهذا القيد أن تجاهل الدعوة الاستعجالية وعدم بث محكمة الاستناف فيها يعرض أملاكهم للضياع، ويشل كل معاملاتهم العقارية، بالإضافة إلى كونهم غير معنيين بالصراع القائم بين رئيس الودادية وهؤلاء المتضررين، خاصة وأن الودادية تضم عدة أشطر ...

وأكد منخرط آخر بشطر الرياض أن ما أقدم عليه من يسمون أنفسهم بمتضرري شطر الزيتون لا يعني باقي الأشطر وأن كل شطر مستقل عن الآخر، إضافة إلى المنخرطين أدوا كل الدفعات المالية وحصلوا على بقعهم منذ سنوات وشيدوا فوقها مبانٍ، إلا أن القيد الاحتياطي الذي وقع عليه المحافظ بناء على أوامر المحكمة يرهن ممتلكاتهم ويجعلها غير ذات قيمة، وغير قابلة للبيع .

وطالب المنخرطون من المحكمة البث في دعواهم الاستعجالية وإلغاء القيد الاحتياطي لكونهم ضحايا الدعوة المرفوعة من طرف المتضررين الخمسة المنخرطين بشطر الزيتون.