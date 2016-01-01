فايسبوكيون يطالبون بالحموشي وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أطلق مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين حملة على الموقع الأزرق يطالبون فيه بنكيران بتعيين المدير العام للأمن الوطني وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة.

الشباب الفايسبوكي اعتبر أن المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الحموشي في مجال محاربة الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين تؤهله لتقلد حقيبة الداخلية خاصة وأن اختياره سيحظى بإجماع المغاربة الذين ينظرون إليه بعين الرضى.

للإشارة فإن الحموشي يعتبر المدير العام للأمن الوطني الوحيد الذي استطاع أن يكسب حب المغاربة وتقديرهم نظرا لجديته الكبيرة في العمل وعدم تساهله مع تجاوزات عناصره.