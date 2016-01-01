عاوتاني في اقل من أسبوع ..هكذا تم العثور على رضيع داخل حاوية القمامة (صور)

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن رجلا من أصحاب المتلاشيات ، كان يبحث في حاوية القمامة ليلة الثلاثاء الأربعاء بأحد شوارع بني ملال ، فتفاجأ بجثة رضيع ميت موضوعة باحكام بمنديل بين الأزبال.

وفور علمهم بالخبر ،حل رجال الشرطة بعين المكان ،وقاموا بمعاينة الجثة ،ومشطوا محيط حاوية الأزبال لعلهم يعثرون على خيط ، قد يقودهم إلى تحديد هوية الأم الجانية .

وأردف مصدر "أخبارنا" أنه وفور الانتهاء من معاينة الجثة ، تم نقلها عبر سيارة اسعاف الى مستودع الأموات بمستشفى بني ملال ، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، الكفيل بتحديد كيفية الوفاة.

هذا وسبق لمواطنين أن عثروا الأسبوع الماضي بمدار عين اسردون على رضيعة حية ، ملقاة بمكان خلاء ، فتم اخبار الشرطة ،ونقلها الى احدى الجمعيات داخل مستشفى بني ملال.

جدير بالذكر ان ظاهرة العثور على الرضع باتت تتنامى بشكل مخيف بجهة بني ملال خنيفرة ، ومن بين أهم أسبابها الدعارة ،والعلاقات غير الشرعية.