ساكنة بالصباح تحتج على إحداث لاقط هوائي و رئيس الجماعة يؤكد " لم أمنح أي ترخيص "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة من شكاية وجهتها ساكنة حي السلام بجماعة الصباح التابعة لتراب إقليم الصخيرات تمارة ، إلى كل من رئيس الجماعة و قائد قيادة الجماعة ، و كذا السيد المدير العام لشركة اتصالات المغرب ، أكدت من خلال تعرضها على إحداث لاقط هوائي تابعة للشركة المذكورة سلفا ، وسط حي سكني ، وما قد ينجم عن العملية من مخاطر معلومة على صحة الساكنة ، حيث احتج المتضررون على هذا الترخيص ، مطالبين برفع هذا الضرر .

و في اتصال هاتفي مع رئيس الجماعة السيد محمد الهلالي ، فقد أكد هذا الأخير لـ " أخبارنا المغربية " أنه لم يرخص لهذه الشركة من أجل إحداث هذا اللاقط ، وهو ما دفعنا للتساؤل عن هوية الجهة التي سمحت بذلك ، إن لم يكن المجلس الجماعي من رخص لذلك ، لا سيما ان العملية تمت داخل تراب الجماعة ، أم شركة اتصالات المغرب لا تحتاج لمثل هكذا إجراءات إدارية من أجل ذات الغرض .