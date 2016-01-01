سلطات الداخلة تطرد صحفية "لوموند" الفرنسية لهذا السبب

أخبارنا المغربية من الداخلة

طردت السلطات المحلية لمدينة الداخلة كاميل لافوا، صحفية تشتغل بمجلة "لوموند" الفرنسية لعدم توفرها على تصريح من أجل إجراء ريبورتاج بالمدينة.

و قالت الصحفية الفرنسية إنه لم يسمح لها بلقاء مسؤول رسمي ولم تتلق أي سبب لطردها حيث تم ترحيلها إلى فرنسا .

وكشفت مصادر من وزارة الاتصال أن الصحفية المعنية، لم تقل كل الحقيقة حيث أخفت هويتها الإعلامية ولم تدلي بأي تصريح للعمل على الاستطلاع الذي نشر في 21 أكتوبر الجاري بالمجلة التي تعمل بها.