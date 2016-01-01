بالفيديو: بعد كشفها للمستور " جليلة صادق " تتلقى تهديدات بالقتل و تصرخ " إلا قتلوني أولادي الستة في رقبتكم "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في تطورات خطيرة جدا ، صرحت جليلة صادق لموقع " أخبارنا المغربية " أنها تلقت اليوم مكالمات هاتفية مجهولة الهوية ، تتضمن تهديدات صريحة بالقتل ، و باغتصاب أبنائها الستة ، الأمر الذي أدخلها في دوامة من الخوف و الرعب ، حيث حملت الجهات الأمنية مسؤولية أي خطر قد يتهدد أحد أفراد أسرتها .
جليلة ، و بنبرة الأم ، صرخت بأعلى صوتها عبر مكالمة هاتفية خصت بها " أخبارنا " اعتبرتها رسالة وداع " إلا قتلوني ولادي في رقبتكم " ، حيث لا رب أسرة و لا معيل لها إلا مساعدات خاصة ، يقدمها عامل الاقليم لهذه الأسرة التي تعيش وضعا اجتماعيا مزريا للغاية .
و كانت جليلة صادق قد نقلت معاناة نظيراتها من نساء المنطقة " واويزغت " ضاحية أزيلال للمؤتمر العالمي الرابع لحقوق المرأة المنعقد شهر ماي الماضي بالدنمارك ، حيث التقت شخصيات بارزة دوليا ، ضمنها أميرة الدنمارك " ماري " ، و الامين العام الاممي السابق كوفي عنان ، توكل كرمان ، زوجة الراحل نيلسون مانديلا … و هناك اكتشف حقيقة جمعيات مغربية تتبنى الدفاع عن قضايا و حقوق المرأة المغربية ، تنقل حقائق مغايرة تماما للواقع ، بل و تتاجر في هموم و معاناة هذه الفئة ، بتلقيها لدعم مالي كبيرة جدا ، لا تستفيد منه المرأة المغربية بتاتا ، بل تعمل هذه الجمعيات على تقديم تقارير وهمية عن أنشطة تبرر صرف مبالغ الدعم الذي استفادت منه.
جليلة لم تسكت أبدا ، حيث فضحت العملية ، وطالبت الأميرة " ماري " بضرورة فتح تحقيق حول هذه الأموال الخيالية التي تقدم كدعم لهذه الجمعيات ، الأمر الذي عرضها لتهديدات من قبل من مستهم صراحة جليلة صادق ، حيث منعت من العودة إلى المغرب أول الأمر ، قبل ان تصمد و يتدخل شخص فلسطيني ساعدها في العودة للمغرب .
و هي اليوم تجني ثمار فضحها لهذا " اللوبي " الخطير ، الذي يتاجر بمعاناة المرأة المغربية ، حيث دعت الملك محمد السادس إلى ضرورة التدخل لحمايتها ، من خطر التهديدات التي تتلقاها ، والمكائد التي تدبر ضدها ، لاسيما بعد اتهام ابنها الذي يدرس بالثالثة إعدادي بالسرقة ، و تهديدها بالقتل ، و اغتصاب ابنائها .
شاشة أخبارنا
الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"
أخبارنا المغربية : حنان سلامة أكدت كاتبة الرأي والناشطة الفايسبوكية مايسة سلامة الناجي أنها مثلت اليوم أمام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن الرباط بعدما أقدمت ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟