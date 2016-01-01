بالفيديو: بعد كشفها للمستور " جليلة صادق " تتلقى تهديدات بالقتل و تصرخ " إلا قتلوني أولادي الستة في رقبتكم "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تطورات خطيرة جدا ، صرحت جليلة صادق لموقع " أخبارنا المغربية " أنها تلقت اليوم مكالمات هاتفية مجهولة الهوية ، تتضمن تهديدات صريحة بالقتل ، و باغتصاب أبنائها الستة ، الأمر الذي أدخلها في دوامة من الخوف و الرعب ، حيث حملت الجهات الأمنية مسؤولية أي خطر قد يتهدد أحد أفراد أسرتها .

جليلة ، و بنبرة الأم ، صرخت بأعلى صوتها عبر مكالمة هاتفية خصت بها " أخبارنا " اعتبرتها رسالة وداع " إلا قتلوني ولادي في رقبتكم " ، حيث لا رب أسرة و لا معيل لها إلا مساعدات خاصة ، يقدمها عامل الاقليم لهذه الأسرة التي تعيش وضعا اجتماعيا مزريا للغاية .

و كانت جليلة صادق قد نقلت معاناة نظيراتها من نساء المنطقة " واويزغت " ضاحية أزيلال للمؤتمر العالمي الرابع لحقوق المرأة المنعقد شهر ماي الماضي بالدنمارك ، حيث التقت شخصيات بارزة دوليا ، ضمنها أميرة الدنمارك " ماري " ، و الامين العام الاممي السابق كوفي عنان ، توكل كرمان ، زوجة الراحل نيلسون مانديلا … و هناك اكتشف حقيقة جمعيات مغربية تتبنى الدفاع عن قضايا و حقوق المرأة المغربية ، تنقل حقائق مغايرة تماما للواقع ، بل و تتاجر في هموم و معاناة هذه الفئة ، بتلقيها لدعم مالي كبيرة جدا ، لا تستفيد منه المرأة المغربية بتاتا ، بل تعمل هذه الجمعيات على تقديم تقارير وهمية عن أنشطة تبرر صرف مبالغ الدعم الذي استفادت منه.

جليلة لم تسكت أبدا ، حيث فضحت العملية ، وطالبت الأميرة " ماري " بضرورة فتح تحقيق حول هذه الأموال الخيالية التي تقدم كدعم لهذه الجمعيات ، الأمر الذي عرضها لتهديدات من قبل من مستهم صراحة جليلة صادق ، حيث منعت من العودة إلى المغرب أول الأمر ، قبل ان تصمد و يتدخل شخص فلسطيني ساعدها في العودة للمغرب .

و هي اليوم تجني ثمار فضحها لهذا " اللوبي " الخطير ، الذي يتاجر بمعاناة المرأة المغربية ، حيث دعت الملك محمد السادس إلى ضرورة التدخل لحمايتها ، من خطر التهديدات التي تتلقاها ، والمكائد التي تدبر ضدها ، لاسيما بعد اتهام ابنها الذي يدرس بالثالثة إعدادي بالسرقة ، و تهديدها بالقتل ، و اغتصاب ابنائها .