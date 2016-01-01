متابعة أستاذ بتهمة التحرش الجنسي لـ 16 قاصرا و مصادر تتحدث عن اغتصاب نتج عنه حمل

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أفادت مصادر مطلعة لـ اخبارنا المغربية " ان عشرات المواطنين بأزيلال نظموا يوم أمس ، وقفة احتجاجية كبيرة ، وفي مناطق متفرقة ، على خلفية اعتقال أستاذ "م –الغ" اثر اتهامه بالتحرش الجنسي لـ 16 تلميذة قاصر ، حيث أكدت ذات المصادر ان العدد قابل للارتفاع إن كسرت بعض الأسر هاجس الخوف .

و ذكرت مصادرنا أن هذا الذي قضى 37 سنة في حقل التربية والتعليم بدمنات - أزيلال ، وضع لمدة 48 ساعة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بمخفر الأمن الوطني، وجرى الاستماع له يوم الجمعة الماضي من قبل وكيل الملك بابتدائية أزيلال رفقة الموظفة المكلفة بخلية مناهضة العنف ضد الأطفال بدمنات لـ 16 ضحية قاصر من المؤسسة رفقة أوليائهم وأجمعوا على تحرش أستاذهم بهم .

و من جهة ثانية ، أفادت مصادر أخرى بعين المكان الأمر لا يتعلق فقط بتحرش جنسي فحسب ، بل إن الأمر تعداه إلى حالات اغتصاب متكررة ، حيث كان يعمد هذا الأستاذ المعروف بإدمانه الخمر ، على استقطاب تلميذات بذريعة تقديم دروس للدعم ، ليقوم بعدها باغتصاب ضحاياه ، حيث أكدت المصادر ذاتها ، أن إحدى الضحايا التي تقطن بمنطقة ايت بوكماز تعرضت بدورها لاغتصاب نتج عنه حمل ، و تم التستر على الموضوع مخافة الفضيحة .

و بين كل هذه المعطيات المطروحة يبقى القضاء كفيلا بالحسم فيها بشكل نهائي وفق ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية حاليا .