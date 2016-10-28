أيام قليلة عقب الخطاب الملكي .. وزارة الخارجية تهتز على وقع فضيحة مدوية ( الوثائق )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
على بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي الأخير ، بمناسبة افتتاح الولاية البرلمانية الجديدة ، و الذي أكد من خلاله جلالته على ضعف أداء الإدارة العمومية و جودة خدماتها ، و أيضا العراقيل التي يواجهها بعض المستثمرين في طريق ولوجهم للإدارة، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة جدا أن فضيحة مدوية اهتزت على وقعها يوم أمس الخميس، وزارة الخارجية ، إثر احتجاج أصحاب شركات على خروقات فاضحة شابت مناقصة تهم صفقة عمومية لشراء لوازم الطباعة ، و التي حدد لها صاحب المشروع ( وزارة الخارجية )، كلفة تقديرية بقيمة ( 4,966,289,88 درهم ) ، حيث تقدمت 7 شركات للمنافسة على هذه الصفقة ، لكن و قبل 10 أيام فقط من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة ( أمس ) ، قام صاحب المشروع بوضع تعديلات فيما يخص الأجهزة المطلوبة ، حيث وضع قائمة بأسماء عينات لا توجد في المغرب ، و التي تتطلب السفر إلى الخارج من أجل اقتنائها ، في عملية وصفها أحد المحتجين بالتعجيزية ، لكن و مع ذلك تمكنت الشركات المحتجة من جلب هذه العينات وفق المعايير المتفق عليها و التوقيت المحدد ، في وقت استعصى على عشرات الشركات الدخول في هذه المنافسة بسبب ذات الاسباب التعجيزية التي وقضعت في آخر اللحظات.
الخطير في الأمر وفق نفس المصادر ، أن الشركة التي فازت بالصفقة ، قدمت عرضا ماليا فاق الكلفة التقديرية التي حددتها الوزارة في طلب العروض ،( 5,363,473,97 ) ، في حين تم إقصاء شركات أخرى ، تقدمت بعروض لم تتجاوز مبلغ ( 3,000,000,00 )، وفق نفس المعايير و الشروط المنصوص عليها في طلب العروض ، وهو ما يتعارض تماما مع ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، حيث يفوز صاحب أقل عرض مالي بالصفقة .
العملية ووجهت باحتجاجات شديدة ، بحضور مفوض قضائي عاين العملية من أولها إلى آخرها ، و تم تحرير محضر في القضية ، بهدف مقاضاة الوزارة على ما وصف بحسب المتضررين بالتجاوزات التي شابت عملية فتح الأظرفة ، لا سيما أن الشركات المتنافسة على الصفقة ، قامت باقتناء عينات من الطلب بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون سنتيم ، استدعت السفر للخارج من أجل اقتنائها ، وهو ما عرض هذه الشركات لخسارة مالية كبيرة ، علاوة على إقصائها بشكل فضاح من هذه المناقصة ، رغم استيفاء عروضها لكل الشروط المطلوبة .
كما طرح المحتجون علامات استفهام عريضة حول الصيغة التي كتب بها الاعلان عن طلب العروض المذكور سالفا ، باللغتين العربية و الفرنسية ، حيث بدا واضحا تضمن كل واحد منهما لكلفة تقديرية مغايرة تماما عن الأخرى ، فبالنسخة العربية وضع مبلغين مختلفين في نفس الجملة ، واحد كتب بالأرقام و الثاني كتب بالحروف ، أما بالنسبة للنسخة الفرنسية ، فقد وضع نفس المبلغ المكتوب بالأرقام في النسخة العربية ، وهو ما اعتبر بحسب المحتجين تمويها واضحا ، بهدف خلق نوع من البلبلة في صفوف المتنافسين على الصفقة .
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عدد التعليقات (3 تعليق)
كيعطي لساءق سيارات الإسعاف الجماعية
100درهم مقابل باش اديه المستشفي
ورءيس الجماعة كيدير بانه اخسر الملايين من ميزانية الجماعة في المازوط لنقل المواطنين
الي المستشفيات في كل سنة
والسلام عليكم .
في هذه الحالة يتعين محاسبة المسؤول عن الصفقات بالوزارة كيفما كانت صفته، وذلك بإعفائه من مهامه، لأنه لا يجب التساهل في مثل هذه الأمور إلا إذا كان هناك تواطؤا أو غض البصر لأن الأمر يتعلق بأحد المحسوبين على سلطة نافذة، كما يجب أن يقاضي المتضررون الوزارة خاصة وأن نائل الصفقة فاق عرضه بكثير " الثمن التقديري " ، وأن قانون الصفقات يستدعي قبول " الأقل ثمنا " ، وهنا ستفصل المحكمة الإدارية في الأمر بالرجوع إلى الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى ذلك.
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