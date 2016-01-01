"لوموند" تكشف عن معطيات خطيرة قد تورط لمجرد بشكل كبير

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كشفت يومية لوموند الفرنسية في عددها الصادر اليوم عن معطيات خطيرة في قضية الاعتداء والاغتصاب التي يتابع على إثرها لمجرد والتي قد تجعل موقفه في القضية في غاية الصعوبة.

الصحيفة الفرنسية أكدت نقلا عن مصادرها أن التحليلات التي خضع لها سعد لمجرد أظهرت أنه كان تحت تأثر الكوكايين والكحول ، كما أن الخبرة الطبية المنجزة للفتاة المشتكية بينت بالملموس وجود آثار عنف على جسدها بالفعل.

هذا وقد وجهت لسعد تهم تتعلق ب “اعتداء جنسي وعنف” و” اعتداء متعمد وعنيف”، وهي التهم التي يشدد فيها القانون الفرنسي العقوبة إن تم إثباتها.