"طبيب القنيطرة" يلجأ إلى القضاء وهكذا برر عدم تدخله لإسعاف طفلتين في حالة حرجة كما يظهر الفيديو

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر محلية من مدينة القنيطرة أن الطبيب الذي أثار سخط المواطنين ، عقب ظهوره في فيديو يرفض التدخل لعلاج طفلتين في وضعية حرجة، قد تقدم بشكاية إلى وكيل الملك ضد الشخص الذي صور الفيديو الشهير.

وأضافت ذات المصادر أن الطبيب برر موقفه بكونه لم يكن ساعتها في وقت عمله كما أن وضعيته كطبيب متدرب لا تخول له القيام بأي تدخل طبي دون وجود أطباء رسميين.

هذا ويتهم الطبيب المذكور في شكايته مصور الفيديو بتحريض المواطنين ضده وتعمد استفزازه كما يطالب وكيل الملك بالتدخل من أجل إعادة الاعتبار له جراء الضرر الكبير الذي لحق سمعته وحالته النفسية.