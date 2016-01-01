تعويضات نازحي العراق تطارد الحكومة المغربية
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت يومية الصباح، أن تعويضات نازحي العراق تطارد الحكومة المغربية، بحيث هددت مجموعات المغاربة الهاربين من حرب الخليج الأولى بالعراق باعتصام حاشد أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، للضغط على الحكومة لصرف التعويضات الدولية المخصصة لهم.
و تعتبر الأمم المتحدة هذه الفئة منذ بداية التسعينيات، نازحي حرب، حيث يتهم مغاربة العراق الحكومة المغربية بالاستحواذ على 4 ملايير خصصت لهم من الأمم المتحدة.
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