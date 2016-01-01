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فاجعة بائع السمك تخرج ساكنة هذه المدن للاحتجاج

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
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فاجعة بائع السمك تخرج ساكنة هذه المدن للاحتجاج

أخبارنا المغربية

من المنتظر ان تشهد العديد من المدن المغربية مساء اليوم مسيرات احتجاجية  إثر مصرع شاب تاجر سمك، في شاحنة للنفايات.

وتداول نشطاء "الفيسبوك" العديد من "الهاشتاغات" تدعو إلى الخروج إلى التظاهر ضد ما يصفونه بـ "الحكرة"، مثل : #طحن_مو  #شهيد_الحكرة #محسن_فكري.

و بخصوص المدن التي ستخرج ساكنتها للاحتجاج هي الحسيمة، والرباط، وطنجة، والقنيطرة، والدار البيضاء، ومراكش، وتطوان، وبني ملال، والقصر الكبير، وسيدي سليمان، ووجدة، وإمزورن، والصويرة، وبوكيدان، وأكادير، وبني بوعياش، والناضور.

و أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع السمك.

كما أعلن الوكيل العام للملك عن فتح تحقيق قضائي للوقوفف على ملابسات الحادث.

 في المقابل حملت جماعة العدل والإحسان المخزن كامل المسؤولية في واقعة مقتل بائع السمك، وأعلنت عن دعمها واستعدادها للمشاركة في كل "الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق الشعب المغربي في العيش الكريم"، في إشارة إلى المظاهرات التي ستخرج يوم الأحد في أكثر من مدينة مغربية للتنديد بـ "الحكرة".المنتظر ان تشهد العديد من المدن المغربية مساء اليوم مسيرات احتجاجية  إثر مصرع شاب تاجر سمك، في شاحنة للنفايات.

وتداول نشطاء "الفيسبوك" العديد من "الهاشتاغات" تدعو إلى الخروج إلى التظاهر ضد ما يصفونه بـ "الحكرة"، مثل : #طحن_مو  #شهيد_الحكرة #محسن_فكري.

و بخصوص المدن التي ستخرج ساكنتها للاحتجاج هي الحسيمة، والرباط، وطنجة، والقنيطرة، والدار البيضاء، ومراكش، وتطوان، وبني ملال، والقصر الكبير، وسيدي سليمان، ووجدة، وإمزورن، والصويرة، وبوكيدان، وأكادير، وبني بوعياش، والناضور.

و أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع السمك.

كما أعلن الوكيل العام للملك عن فتح تحقيق قضائي للوقوفف على ملابسات الحادث.

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