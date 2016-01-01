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الآلاف يشيعون جثمان "ضحية الحكرة" في جنازة مهيبة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الآلاف يشيعون جثمان "ضحية الحكرة" في جنازة مهيبة

 

أخبارنا المغربية: سناء الوردي

شارك بعد ظهر اليوم الألاف من المواطنين في جنازة الشاب محسن فكري الذي فارق الحياة مساء الجمعة بعدما تم طحنه داخل شاحنة أزبال فقط لكونه احتج على حجز سمكه الذي كان يقتات منه بالحلال.

الجنازة المهيبة عرفت مشاركة متضامين من عدة مدن مغربية خاصة الناضور والحسيمة وتطوان وطنجة، في مشهد مؤثر أبكى الحاضرين.

هذا ويتم الحشد حاليا لتنظيم مسيرات احتجاجية في مجموعة من المدن للتعبير عن التضامن مع الراحل وأسرته.

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