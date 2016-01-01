الرئيسية | قضايا المجتمع | إنقاذ 1500 قاصر أغلبهم مغاربة حاولوا الهجرة نحو أوروبا

إنقاذ 1500 قاصر أغلبهم مغاربة حاولوا الهجرة نحو أوروبا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إنقاذ 1500 قاصر أغلبهم مغاربة حاولوا الهجرة نحو أوروبا

أخبارنا المغربية 

قامت السلطات المحلية بمدينة مليلية المحتلة خلال هذه السنة بإنقاذ حياة نحو 1500 من القاصرين غير المصحوبين، أغلبهم من المغرب حاولوا الهجرة بطرق غير شرعية إلى الجزيرة الإيبيرية عبر الاختفاء داخل محركات السفن التي تنتقل بين مليلية ومختلف موانئ مدن الجنوب الإسبانية. 

كما أن أغلبهم يضطرون إلى المغامرة بحياتهم لبلوغ الفردوس الأوروبي سواء من خلال القفز من أسوار عالية للدخول إلى الميناء أو الاختباء قرب المحركات، وفق ما جاء في عدد اليوم من صحيفة "أخبار اليوم".

يذكر أن التقرير الأخير للمدعي العام بالجارة الشمالية كشف أن عدد القصر المغاربة غير مصحوبين بإسبانيا بلغ حوالي  1805 قاصرا، متبوعين بالسوريين بـ818 قاصرا، والجزائريين بـ159 قاصرا. 

و هكذا فإن أغلبية القاصرين الأجانب الذين قرروا مغادرة بلدانهم بسبب الفقر والهشاشة، أو المشاكل العائلية صوب إسبانيا هم مغاربة.

مجموع المشاهدات: 357 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات