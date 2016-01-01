إنقاذ 1500 قاصر أغلبهم مغاربة حاولوا الهجرة نحو أوروبا

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قامت السلطات المحلية بمدينة مليلية المحتلة خلال هذه السنة بإنقاذ حياة نحو 1500 من القاصرين غير المصحوبين، أغلبهم من المغرب حاولوا الهجرة بطرق غير شرعية إلى الجزيرة الإيبيرية عبر الاختفاء داخل محركات السفن التي تنتقل بين مليلية ومختلف موانئ مدن الجنوب الإسبانية.

كما أن أغلبهم يضطرون إلى المغامرة بحياتهم لبلوغ الفردوس الأوروبي سواء من خلال القفز من أسوار عالية للدخول إلى الميناء أو الاختباء قرب المحركات، وفق ما جاء في عدد اليوم من صحيفة "أخبار اليوم".

يذكر أن التقرير الأخير للمدعي العام بالجارة الشمالية كشف أن عدد القصر المغاربة غير مصحوبين بإسبانيا بلغ حوالي 1805 قاصرا، متبوعين بالسوريين بـ818 قاصرا، والجزائريين بـ159 قاصرا.

و هكذا فإن أغلبية القاصرين الأجانب الذين قرروا مغادرة بلدانهم بسبب الفقر والهشاشة، أو المشاكل العائلية صوب إسبانيا هم مغاربة.