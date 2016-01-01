و يستمر مسلسل "الحكرة" .. عاش الملك تقود شابا مجازا متزوجا إلى السجن (الفيديو)

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تفاصيل مثيرة جدا تلك التي كشف عنها " البودكاست " الشهير بالمغرب " مول الكاسكيطة " و الذي روى تفاصيل اعتقال الشاب اليتيم مهدي ، 23 سنة ، شاب مجاز ، ينحدر من مدينة البيضاء، لا لأي سبب غير أن فرحته بلقاء الملك صدفة و هو يتجول ليلا بمدينة الدار البيضاء، دفعته إلى توثيق هذا المشهد عبر عدسة هاتفه المحمول ، وهو يصيح فرحا " عاش الملك .. عاش الملك ".

هذا الشاب يقول " مول الكاسكيطة " تم اعتقاله حينئذ ، و حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا ، و هو اليوم يقضي عقوبته الحبسية بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، ليتحول بذلك من طالب علم متزوج يبحث عن عمل من اجل اعالة أسرته إلى صاحب سوابق لن يكون بمقدوره أن يشتغل حتى في أحط المناصب .

تصرف رجال الأمن العمومي أو الحرس الخاص للملك ، ممن كان سببا في اعتقال هذا الشاب ، يؤكد ذات المتحدث ، سيولد نوعا من الرعب في نفوس ملايين المغاربة الذين يكنون كل الحب و الاحترام و التقدير لملكهم ، و سيتحول هذا الحب إلى شك و ريب و خوف و ذعر ...