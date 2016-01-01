بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، عبر من خلاله عن حزنه العميق إزاء وفاة هذا الرجل و أسفه الشديد لما حصل له ، قبل أن يوجه تحذيرا لعموم المغاربة من شر الفتنة التي تسعى بعض الجهات إلى بثها ، من خلال الركوب على قضية "فكري " لهدف وحيد ، ألا وهو تحويل المغرب إلى بؤرة للاقتتال و السلب و النهب …
الملولي شدد على أن حق الاحتجاج السلمي ، هو حق مكفول دستوريا ، لكن هذا الاحتجاج لا يجب أن يتحول إلى اقتتال و سلب و نهب ، فالمغرب بلدنا جميعا بحلوه و مره ، و لا يمكن ان نسمح لأحد ان يحوله إلى حمام دم .
ذات المتحدث قال " عندي فيزا ديال أوروبا و أمريكا " و بإمكاني ان اشتغل في أي بلد أحب ، براتب مضاعف ، لكنني لن أغادر بلدي ، و سأبقى هنا لأني أحب بلدي ، و أسعى إلى المساهمة في تنميته بما أتوفر عليه من طاقات ، و هذا شأن كل مغربي حر غيور على وطنه .
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بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته ... تفاصيل أكثر
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