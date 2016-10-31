تزامنا مع كوب 22، 10 آلاف إطار يبيتون في جامع الفنا بمراكش

أخبارنا المغربية ــ مراكش

تزامنا مع الاستعددات القائمة بالمدينة الحمراء لتنظيم المؤتمر العالمي للمناخ”كوب22″، اعتصم أطر البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار بساحة جامع الفنا أمس.

وخرج أطر البرنامح للتعبير عن رفضهم التام للتشغيل بمرسوم العقدة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، علاوة على إسناد مهمة تدبير أزمة الخصاص والاكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية للترسيم، قياسا على مرسوم نظام موظفي الإدارات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 15 غشت 2016، خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.

و من المرتقب أن يبيت المعتصمون ليلة اليوم مع إمكانية تمديد هاته الخطوة الاحتجاجية إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم .