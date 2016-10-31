تزامنا مع كوب 22، 10 آلاف إطار يبيتون في جامع الفنا بمراكش
أخبارنا المغربية ــ مراكش
تزامنا مع الاستعددات القائمة بالمدينة الحمراء لتنظيم المؤتمر العالمي للمناخ”كوب22″، اعتصم أطر البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار بساحة جامع الفنا أمس.
وخرج أطر البرنامح للتعبير عن رفضهم التام للتشغيل بمرسوم العقدة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، علاوة على إسناد مهمة تدبير أزمة الخصاص والاكتظاظ للأكاديميات بتشغيل أساتذة وإداريين كأجراء وفق عقود عمل محدودة غير مفضية للترسيم، قياسا على مرسوم نظام موظفي الإدارات العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 15 غشت 2016، خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
و من المرتقب أن يبيت المعتصمون ليلة اليوم مع إمكانية تمديد هاته الخطوة الاحتجاجية إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم .
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عدد التعليقات (1 تعليق)
إلى:
- رجال الدين( العلماء و الفقهاء و الأمة المساجد )
- رجال السلطة
- السياسيون
- الفنانين
- الإعلام السمعي و البصري
- كافة المغاربة
أفيقوا من غفلتكم و سباتكم خيوط الفتنة أصبحت جلية و أنتم هاءمون في التراهات و المواضيع الثانوية.
البلد يغلي فوق صفيح ساخن و الخونة والعملاء في نشاط دائم لإشعال نار الفتنة و أنتم أيها النخب في العسل نائمون .
المغرب مستهدف و محسود على النعم التي أنعم بها العلي العظيم وجنود الفتنة له متربصون.
يا رجال الدين من اقعصكم عن القيام بدوركم من وعض و إرشاد و فتاوى؟!!!!!!!!
يا رجال السلطة ما فعلتم بما جاء به الخطاب الملكي من أوامر من أجل تقريب الإدارة من المواطن؟!!!!!!
يا سياسيون أمازلتم منشغلون بتصفية حساباتكم الحزبية و الشخصية؟!!!!!!
يا فنانين اليوم أصبح صوتكم يسمع أكثر من دي قبل . من اخرصكم ؟!!!!!!
يا إعلام السمعي و البصري كفانا من استهزاءك أليس ما يقع اليوم في البلاد لا يستحق ان يكون مادة إعلامية لكي تكون هناك مناظرات وحوارات من أجل توعية المواطنين و منابر للحقيقة.؟!!!!!!!
يا أبناء هذا الوطن الغالي أمن المعقول ان نقتاد وراء كل من هب ودب ليقود هذا البلد إلا التهلكة و ما مثل تونس و ليبيا و مصر و سوريا والعراق وووو ببعيد.
اللهم من أراد بوطني شرا فأجعل كيده في نحره و نحر من يساعده ااااااااااامين يارب العالمين.
و ختاما الوطن ينادي فهلموا جميعآ نلبي النداء.
و السلام.
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