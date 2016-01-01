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هؤلاء هم الأشخاص المعتقلون على خلفية حادث مقتل "مول الحوت" لحدود الساعة

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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هؤلاء هم الأشخاص المعتقلون على خلفية حادث مقتل "مول الحوت" لحدود الساعة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر أمنية أن عدد الأشخاص المعتقلين لحدود الساعة على خلفية طحن الشاب محسن فكري بشاحنة أزبال قد بلغ 5 متهمين، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة والعامة.وأضافت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بكل من صديق الراحل وسائق الشاحنة ومساعديه الإثنين بالإضافة إلى المسؤولة عن الشاحنة بشركة النظافة.

هذا ومن المنتظر أن يكشف التحقيق مع المعتقلين عن بعض المعطيات الغامضة والمتعلقة بالجهة التي أعطت قرار إتلاف شحنة السمك وكذا المسؤول عن تشغيل المفرمة.

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