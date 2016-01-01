خطير : أجزاء من شمال المغرب ستتحول إلى صحارى

أخبارنا المغربية

حذرت دراسة دولية حديثة المغرب من مغبة ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف التي تعقبها، مشيرة إلى أن أجزاء من شمال المغرب ستتحول إلى صحارى خلال نهاية القرن الحالي.

و وفق يومية المساء، فقد أوضحت الدراسة أن الحرارة ستؤثر على محاصيل الزيتون والغذاء والمياه نتيجة موجات الجفاف التي ستنجم عن ارتفاع درجات الحرارة، التي ستؤدي بدورها إلى تراجع التساقطات المطرية وما ينجم عن هذه الأخيرة من أضرار وتداعيات على البيئة والإنسان.

و أوضحت الدراسة أن الاحتباس الحراري في طريقه لإحداث خلل بمنطقة حوض البحر المتوسط بصورة أكثر من أي جفاف أو موجات حر خلال العشرة آلاف عام الماضية، إذ سيحول مناطق في جنوب أوربا والمغرب وتونس إلى صحراء بنهاية هذا القرن.