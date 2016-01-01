ماذا لو كان سماك الحسيمة "محسن فكري" بائع مخدرات ؟
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
على الرغم من تعاطف المغاربة مع قضية سماك الحسيمة ، محسن فكري ، بالنظر للطريقة القاسية جدا التي توفي بها ، و التي كانت سببا في غضب المغاربة بجميع ربوع المملكة ، منهم من احتج بسبب " الحكرة " و منهم من استغلها قضية لتصفية حساباته مع " المخزن " ، و منهم من تمرد على الوطن وفق طرق قد تضر بالبلاد و العباد ، و تحول المغرب إلى حمام دم ، اثر دعوات صريحة لمواجهة المخزن …
لكن دعونا نتحدث بكل صراحة ، بعيدا عن لغة العاطفة ، و نعيد طرح نفس القضية من زاوية معالجة ثانية ، ليكون السؤال هو :ماذا لو كان سماك الحسيمة تاجر مخدرات ؟ هل كان المغاربة سيخرجون بهذه الأعداد للدفاع عنه حتى لو مات بمثل هذه الطريقة الحاطة ؟ من دون أدنى شك ، سيكون الجواب بالنفي ، لأن بائع المخدرات غير مرغوب فيه ، لأنه يدمر عقول الشباب ومستقبلهم .. و قل ما شئت ، لكن في اعتقادي الشخصي ، ان ما قام به محسن فكري ، من شراء لأسماك محظور صيدها او بيعها على علم بذلك ، هو أيضا مخالف للقانون بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية ، فتجار المخدرات يخربون العقول البشرية ، و المتاجرون في السمك المحظور صيده يخربون الثروات البحرية ، و في العمليتين معا مخالفة صريحة و ثابتة للقوانين .
و حتى نكون منصفين ، فإن تصرفا حكيما من رجل الأمن الذي قام بحجز هذه الأسماك المحظورة ، و أمر برميها بتلك السرعة في شاحنة الأزبال ، كان سيجنبه كل هذه المشاكل ، فماذا كان سيقع لو انه قام باقتياد محسن فكري إلى مخفر الشرطة لتحرير مخالفة حيازة أسماك محظورة ، و يعمل على فتح تحقيق في الموضوع ، بهدف الوصول إلى الرأس المدبر الذي قام بصيد هذه الأسماك ، حينها سيستشعر " فكري " ما قام به من مخالفة للقوانين المؤطرة لهذا المجال ، و سيبحث له عن مخرج آخر غير ما قام به لحظة إحساسه بضياع " رزق أولاده ".
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