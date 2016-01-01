جمعية حقوقية تدخل على خط اعتداء جنسي طال تلميذتين بوادي زم

نورالدين ثلاج من خريبكة

دخل فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط قضية ما يعرف بالاعتداء الجنسي الذي تعرضت له تلميذتان تتابعان دراستهما بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمدينة، والتين تتهمان اين حارس نفس المؤسسة باغتصابهن داخل المرحاض، معلنا دعمه و مساندته لأسرتي التلميذتين وتأكيده على حقهما الدستوري في التربية و التعليم.

وقالت الجمعية في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه إنها باشرت تحرياتها في محاولة للوقوف على حقيقة الأمر خاصة بعدما توالت تصريحات إحدى الضحايا والمتهم عبر أشرطة فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حكت تلميذة كيفية اغتصابها بمرحاض المؤسسة، في الوقت الذي نفى المتهم الجريمة جملة و تفصيلا من خلال شريط آخر مستغلا حق الرد الذي يضمنه له القانون وأعراف مهنة الإعلام –رغم أن الملف لازال قيد التحقيق- واقعة الاغتصاب حسب أقوال أسرة التلميذتين بالمرافق الصحية للمؤسسة.

كما عبر ذات الفرع عن إدانته لكل أشكال المس بسلامة الأشخاص و خاصة الأطفال منهم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مستنكرا في ذات الوقت صمت المسؤولين عن قطاع التربية و التعليم إقليميا و جهويا، و عدم ضمان وسائل الحماية للتلاميذ مرتادي المؤسسة المذكورة، خاصة أن بعض قضايا التحرش بالتلميذات بنفس المؤسسة قد طفت على السطح خلال شهري مارس و يونيو 2016(حسب ما جاء في طلب مؤازرة عائلة إحدى الضحايا)

دعا دخل فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحرص على ضمان حقوق الطفل الأساسية و خاصة الحق في التعليم و الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و ضمان حقوق حمايتهم، مطالبا بفتح تحقيق شفاف و نزيه حول ما أصبح يعرف ب "قضية التحرش بالتلميذتين" و الاهتمام بالوضعية الصحية للطفلتين مع التعجيل بعرضهما على أخصائي نفسي.

5كما اعتبر الفرع الحقوقي قضية السلامية البدنية للأطفال و حقهم في الحماية قضية مجتمعية تعني كل الفاعلين في مجال الطفولة و حقوق الإنسان، كما تعني جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية.