النيابة العامة تكشف حقيقة هاشتاغ ''طحن مو'' و هذا ما قررته

أخبارنا المغربية ـ الرباط

ذكر بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري "لم يثبت من البحث المجرى في النازلة صدور أي أمر بالإعتداء على الضحية من طرف أي جهة".

و أبرز أن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي، ومضيفا أنه يبقى للقضاء الذي سينظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون.

و أوضح بلاغ وكيل الملك إنه "حين كانت مصالح شركة نقل النفايات تهم بمحاولة نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال الشركة بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد المرحوم مصحوبا ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها"، موضحا أنه "في هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة مما أدى إلى وفاته".

وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر يقع بمقطورة القيادة الأمامية من طرف السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة.

و بذلك تنفي تحقيقات النيابة العامة وجود أي نية في القتل العمد و تؤكد أن هاشتاغ "# طحن-مو"، الذي انتشر مباشرة بعد وفاة "بائع السمك" المرحوم محسن فكري، لا أساس له من الصحة ، حيث أمرت بفتح تحقيق لمعرفة الشخص أو الجهة التي روجت لهذا الهاشتاغ بهدف اشعال الفتنة و تأجيج الوضع الأمني بالمغرب .