كوبرا ضخمة توجه لدغة قاتلة لطفلة بتارودانت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
شهدت جماعة إداوكيلال القروية التابعة لإقليم تارودانت حادثة وفاة طفلة لم تكمل بعد 12 من عمرها بعدما تعرضت لهجوم غادر من طرف أفعى كبيرة من نوع الكوبرا الخطير.
وقالت مصادر من وزارة الصحة أن الحادثة وقعت ليلة الأحد الإثنين، حيث باغثت الكوبرا الضحية وهي نائمة على فراشها لتلدغها على مستوى ذراعها الأيسر، لتطلق صرخة مدوية استجابت لها أسرتها وقامت بتخليصها من أنياب الأفعى التي ظلت متشبثة بمكان العضة وقتلها ، ليتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت، لكن الضحية فارقت الحياة بعد دقائق قليلة بسبب قوة السم الذي انتشر في جسدها الصغير.
شاشة أخبارنا
مصري و جزائري نصبا كمين لسعد المجرد و هذه معطيات عن الفتاة المشتكية
اخبارنا المغربية : قال ابراهيم الراشدي محامي سعد المجرد، ان موكله ذهب ضحية كمين نصب له من طرف شخصين ، و هما فرنسي من اصل جزائري ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟