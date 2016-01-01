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كوبرا ضخمة توجه لدغة قاتلة لطفلة بتارودانت

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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كوبرا ضخمة توجه لدغة قاتلة لطفلة بتارودانت

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت جماعة إداوكيلال القروية التابعة لإقليم تارودانت حادثة وفاة طفلة لم تكمل بعد 12 من عمرها بعدما تعرضت لهجوم غادر من طرف أفعى كبيرة من نوع الكوبرا الخطير.

وقالت مصادر من وزارة الصحة أن الحادثة وقعت ليلة الأحد الإثنين، حيث باغثت الكوبرا الضحية وهي نائمة على فراشها لتلدغها على مستوى ذراعها الأيسر، لتطلق صرخة مدوية استجابت لها أسرتها وقامت بتخليصها من أنياب الأفعى التي ظلت متشبثة بمكان العضة وقتلها ، ليتم نقل الطفلة على الفور إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت، لكن الضحية فارقت الحياة بعد دقائق قليلة بسبب قوة السم الذي انتشر في جسدها الصغير.

 
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