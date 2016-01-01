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أنباء عن حلول الحاجب الملكي ببيت الراحل محسن فكري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أنباء عن حلول الحاجب الملكي ببيت الراحل محسن فكري

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر من مدينة الحسيمة أن الحاجب الملكي حل قبل قليل ببيت الراحل محسن فكري، حيث التقى بذوي الفقيد وقدم لهم تعزية خاصة بعثها الملك محمد السادس.

هذا ولم يتم التأكد بعد من صحة المعلومة من مصادر رسمية.

للإشارة فإن وزير الداخلية سبق له وأن قد العزاء لأسرة الراحل وذلك بأوامر شخصية من العاهل المغربي.

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